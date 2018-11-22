Каждый раз, когда умирает начальник ГРУ, многие подозревают, что это не случайно. Почему?
Руководитель Главного управления российского Генштаба Игорь Коробов скончался в возрасте 62 лет.
По официальной версии, смерть наступила после тяжелой и продолжительной болезни, а непосредственной причиной стал сердечный приступ.
Генерал Коробов с 2016 года находился под американскими санкциями в связи с обвинениями российских спецслужб во вмешательстве в американские выборы.
В последние годы российскую военную разведку обвиняют во многих агрессивных действиях. Это, прежде всего, операция по захвату Крыма, а также кибератаки на серверы Демократической партии США в 2016 году и попытки вмешаться в ход президентских выборов.
Британские власти, в свою очередь, обвиняли ГРУ в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Журналисты Би-би-си Олег Антоненко и Фарида Рустамова обсуждают, что мы знаем об этом и чего не знаем.
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22 ноября 2018