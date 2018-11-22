США и две другие страны обвинили ГРУ в кибератаках на ВАДА и ФИФА

Сегодня власти США, Нидерландов и Великобритании заявили о причастности ГРУ - сейчас называется главным управлением генштаба, а по сути российской военной разведки к кибертатакам на различные организации по всему миру.