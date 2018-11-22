Хаски - не первый артист в России, у которого возникли проблемы с властями. Тенденция?
В Краснодаре состоялся суд над рэпером Хаски, которого обвиняли сразу по трем административным статьям: мелкое хулиганство, незаконная организация массового пребывания граждан в общественных местах и отказ от медицинского освидетельствования.
Накануне певца Дмитрия Кузнецова задержала полиция.
Клуб, в котором он должен был выступать, неожиданно отменил концерт.
По словам адвоката певца, он взобрался на машину, поскольку фанаты требовали песен.
Причиной отмены концерта стало предупреждение прокуратуры: песни рэпера проверяют на экстремизм.
Кстати, Хаски - не первый музыкант, с концератми которого возникают проблемы. У Егора Крида, "Френдзоны", "Порнофильмов" и других концерты отменялись в последний момент.
Журналисты Би-би-си Олег Антоненко и Наталия Зотова разбираются, есть ли взаимосвязь между этими событиями.
-
22 ноября 2018