За что российские власти ополчились на рэппера Хаски?
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Хаски - не первый артист в России, у которого возникли проблемы с властями. Тенденция?

В Краснодаре состоялся суд над рэпером Хаски, которого обвиняли сразу по трем административным статьям: мелкое хулиганство, незаконная организация массового пребывания граждан в общественных местах и отказ от медицинского освидетельствования.

Накануне певца Дмитрия Кузнецова задержала полиция.

Клуб, в котором он должен был выступать, неожиданно отменил концерт.

По словам адвоката певца, он взобрался на машину, поскольку фанаты требовали песен.

Причиной отмены концерта стало предупреждение прокуратуры: песни рэпера проверяют на экстремизм.

Кстати, Хаски - не первый музыкант, с концератми которого возникают проблемы. У Егора Крида, "Френдзоны", "Порнофильмов" и других концерты отменялись в последний момент.

Журналисты Би-би-си Олег Антоненко и Наталия Зотова разбираются, есть ли взаимосвязь между этими событиями.

  • 22 ноября 2018
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