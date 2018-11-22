Хаски - не первый артист в России, у которого возникли проблемы с властями. Тенденция?

Как устроен флакон с "Новичком"? Рассказывает глава расследования по делу Скрипалей

"Новичка", оставшегося во флаконе в Солсбери, хватило бы, чтобы отравить еще несколько тысяч человек, рассказал Би-би-си глава расследования по делу Скрипалей.