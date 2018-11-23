Сержант Ник Бейли на Би-би-си: они сказали, что у меня в крови "Новичок"
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Почему Ник Бейли отравился "новичком", а другие полицейские в Солсбери не пострадали

Следователи по делу об отравлении в Солсбери сообщили Би-би-си, что количество нервно-паралитического вещества, содержавшегося в фальшивом флаконе от духов, могло убить несколько тысяч человек.

Корреспондент Би-би-си Джейн Корбин также взяла первое интервью у сержанта полиции Ника Бейли, который получил отравление в ходе расследования обстоятельств нападения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Корреспондент Би-би-си Ольга Ившина также поделилась другими подробностями из расследования программы "Панорама".

  • 23 ноября 2018
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