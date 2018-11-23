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Почему Ник Бейли отравился "новичком", а другие полицейские в Солсбери не пострадали
Следователи по делу об отравлении в Солсбери сообщили Би-би-си, что количество нервно-паралитического вещества, содержавшегося в фальшивом флаконе от духов, могло убить несколько тысяч человек.
Корреспондент Би-би-си Джейн Корбин также взяла первое интервью у сержанта полиции Ника Бейли, который получил отравление в ходе расследования обстоятельств нападения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Корреспондент Би-би-си Ольга Ившина также поделилась другими подробностями из расследования программы "Панорама".
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23 ноября 2018
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