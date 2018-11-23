Пригожин и "ЧВК Вагнера": как и где вербуют в Сирию и на Украину
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Пригожин и "ЧВК Вагнера": как и где вербуют в Сирию и на Украину

Русской службе Би-би-си стали известны подробности того, как нанимают бойцов в так называемую "ЧВК Вагнера".

Эту частную военную кампанию связывают с Евгением Пригожиным, которого считают поваром Путина. Она принимала активное участие в конфликтах на востоке Украины и в Сирии.

Наши корреспонденты также нашли часовню памяти погибших в Сирии "вагнеровцев" и памятник российским добровольцам.

Официально "ЧВК Вагнера" не существует - частные военные компании запрещены в России и подпадают под закон о наемничестве.

О расследовании Русской службы Би-би-си рассказывает один из его авторов - наш корреспондент Илья Барабанов.

  • 23 ноября 2018
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