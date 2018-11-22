ТВ-новости: Умер начальник российской военной разведки. Можно ли считать его смерть странной
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ТВ-новости: что говорят о смерти начальника ГРУ Коробова

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 22 ноября:

  • Бывший премьер меняет бывшего президента Украины. Может ли назначение Евгения Марчука вместо Леонида Кучмы вывести из тупика минский процесс?
  • Дело против Хаски. Кто и почему отменяет концерты российских музыкантов?
  • Великая китайская стена под угрозой разрушения.
  • И парижанам предложили самим озеленить французскую столицу.
  • 22 ноября 2018
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