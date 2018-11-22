Необычный вызов: полицейский спас медвежонка из мусорки

В Калифорнии полицейский принял вызов, находясь на дежурстве. Когда он приехал по указанному адресу, оказалось, что ему нужно спасти маленького медвежонка, застрявшего в мусорном контейнере.