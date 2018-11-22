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ТВ-новости: что говорят о смерти начальника ГРУ Коробова
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 22 ноября:
- Бывший премьер меняет бывшего президента Украины. Может ли назначение Евгения Марчука вместо Леонида Кучмы вывести из тупика минский процесс?
- Дело против Хаски. Кто и почему отменяет концерты российских музыкантов?
- Великая китайская стена под угрозой разрушения.
- И парижанам предложили самим озеленить французскую столицу.
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22 ноября 2018
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