Как устроен флакон с "Новичком"? Рассказывает глава расследования по делу Скрипалей
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Как устроен флакон с "Новичком"? Рассказывает глава расследования по делу Скрипалей

Глава следования по делу Скрипалей Дин Хейдон раскрыл Би-би-си новые детали расследования. Он показал точную копию флакона с "Новичком" и рассказал, что вещества, оставшегося в бутылочке хватило бы для отравления еще тысячи человек.

Специалисты химзащиты до сих пор работают в Солсбери, чтобы устранить возможное заражение токсином.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" 4 марта 2018 года.

Позднее от токсина погибла жительница соседнего города Эймсбери Дон Стерджесс - флакон ей подарил друг, подобравший его в Солсбери.

  • 22 ноября 2018
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