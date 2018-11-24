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Столкновения в Париже. Видео
В Париже акция протеста против повышения цен на топливо обернулась столкновениями демонстрантов с полицией. Стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы.
Демонстранты добиваются отмены запланированного на январь 2019 года повышения налога на бензин и дизель, а так же требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона.
Неделей ранее в акциях протеста по всей стране приняли участие около 280 тысяч человек. Одна участница протестов погибла: ее случайно задавило машиной.
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24 ноября 2018
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