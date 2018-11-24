Столкновения в Париже. Видео

Почему Ник Бейли отравился "Новичком", а другие полицейские в Солсбери не пострадали

Полиция Британии считает, что "Новичка" во флаконе из Солсбери хватило бы для отравления нескольких тысяч человек. Полицейский Ник Бейли, первым осмотревший дом Сергея Скрипаля, действительно перенес тяжелое отравление нервно-паралитическим веществом.