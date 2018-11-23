Меньше рэпа и больше задержаний: какие концерты отменяют российские власти?
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Меньше рэпа и больше задержаний: какие концерты отменяют российские власти?

Последние несколько концертов рэпера Хаски были отменены по требованию властей.

Песни российского рэпера проверяют на экстремизм, а сам он арестован на 12 суток за административные правонарушения.

Русская служба Би-би-си собрала другие случаи отмены концертов молодых российских музыкантов.

  • 23 ноября 2018
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