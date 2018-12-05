Ведущий премии "Золотой мяч" предложил чемпиионке потверкать на сцене

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В Париже прошла церемония вручения премии "Золотой мяч" - эта награда ежегодно вручается лучшим футболистам Европы.

После того, как лауреат премии Ада Хегерберг произнесла речь в поддержку женщин, ведущий церемонии спросил девушку, умеет ли она танцевать тверк. Хегерберг коротко ответила "нет" и покинула сцену.

В соцсетях диджея Мартина Сольвейга раскритиковали за неподобающее поведение и дискриминацию женщин. Позже Солвейг извинился и сказал, что это была неудачная шутка.