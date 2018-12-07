Как Птаха и Жиган с депутатами рэп обсуждали
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Как Рома Жиган и Птаха с депутатами рэп обсуждали

В Госдуме прошел круглый стол, посвященный рэпу и отменяемым в регионах концертам. На обсуждение пригласили рэперов Птаху (Давид Нуриев) и Рому Жигана (Роман Чумаков), а также блогера Дмитрия Ларина.

Депутаты подчеркнули, что не могут отвечать за действия региональных властей, а Роман Чумаков в итоге покинул зал со словами "ни о чем разговор, братан".

  • 7 декабря 2018
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