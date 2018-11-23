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ТВ-новости: Новое видео Чепиги и Мишкина в Солсбери
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 23 ноября:
- Новое видео Чепиги и Мишкина. Мы покажем, что делали после нападения в Солсбери предполагаемые офицеры российской военной разведки.
- "Их там нет" в Сирии, Африке и на Украине. Расследование Би-би-си о том, куда и как ЧВК Вагнера вербует людей и как она связана с Евгением Пригожиным.
- Плоская земля и разумные ящеры Сороса. Почему многие британцы верят в теории заговора и чем их вера отличается от веры россиян.
- Вернуть награбленное. Франция намерена отдать большую часть артефактов, которые были вывезены из Африки.
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23 ноября 2018
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