Корабль ВМФ России протаранил украинский буксир: видео
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Корабль ВМФ России протаранил украинский буксир: видео

Опубликовано видео тарана украинского буксира кораблем ВМФ России. Кадры опубликовал в "Твиттере" министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он уточнил, что видео перехватили украинские спецслужбы.

Вечером 25 ноября Киев обвинил Россию в захвате и обстреле трех кораблей возле Керченского залива. ВМС Украины сообщили, что ранены шестеро украинских моряков.

Позже ФСБ подтвердила задержание двух украинских боевых катеров и одного буксира.

В ведомстве сообщили, что ранены три моряка и им оказывают помощь.

В России Киев обвинили в провокации и завели уголовное дело о нарушении государственной границы.

Инцидент стал очередным обострением конфликта Украины и России, которая аннексировала Крым в 2014 году, а позже построила на полуостров мост через Керченский пролив.

  • 25 ноября 2018
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