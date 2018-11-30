Кыргызстан: женщины стремятся в космос
Media playback is unsupported on your device
Видео

Кыргызстан: женщины стремятся в космос

19-летняя Алина Анисимова может стать первой женщиной в Кыргызстане, которая запустит в космос первый спутник в истории страны.

Она уже год учится в школе спутникостроения и вместе со своими сокурсницами создает аппарат.

Вдохновила девушку ее бабушка - инженер. Алина считает, что этот проект поможет в борьбе кыргызских женщин за свои права и равенство с мужчинами.

Видео Наргизы Рыскуловой.

  • 30 ноября 2018
Go to next video: Спорткар, пирог, прах: что еще необычного человечество отправило в космос?