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Видео
Кыргызстан: женщины стремятся в космос
19-летняя Алина Анисимова может стать первой женщиной в Кыргызстане, которая запустит в космос первый спутник в истории страны.
Она уже год учится в школе спутникостроения и вместе со своими сокурсницами создает аппарат.
Вдохновила девушку ее бабушка - инженер. Алина считает, что этот проект поможет в борьбе кыргызских женщин за свои права и равенство с мужчинами.
Видео Наргизы Рыскуловой.
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30 ноября 2018
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