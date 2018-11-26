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Сотни беженцев попытались взять штурмом границу Мексики и США
Обстановка на границе США и Мексики сильно обострилась после того, как власти закрыли главный пропускной пункт в Тихуане. Раньше это место давало надежду тысячам беженцев из Центральной Америки.
После этого сотни людей решили взять границу штурмом, им удалось прорваться через первое ограждение. Но когда беженцы приблизились ко второй стене, пограничники применили слезоточивый газ.
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26 ноября 2018
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