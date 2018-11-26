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Война между Россией и Украиной? Вот что думают люди в Москве и Киеве
Отношения между Москвой и Киевом вновь обострились после захвата трех украинских кораблей в Керченском проливе. Россия заявила, что судна нарушили государственную границу, и посчитала это провокацией. В ответ президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения и призвал ЕС усилить санкционное давление на Россию.
Может ли инцидент в Черном море перерасти в войну? Русская служба Би-би-си узнала мнение людей на улицах Москвы и Киева.
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26 ноября 2018
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