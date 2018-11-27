Космический аппарат "Инсайт" успешно сел на Марсе. Как это было
На Марсе совершил успешную посадку космический аппарат "Инсайт".
До самого последнего момента ученые из НАСА не были уверены, что все пройдет гладко, так как многие предыдущие попытки завершились неудачей.
Аппарат запустили с Земли 5 мая, после чего он почти полгода летел в сторону Красной планеты.
Для мягкой посадки "Инсайт" стал снижать скорость на высоте 125 км. Для этого он выпустил парашюты, а непосредственно перед самой посадкой включил 12 посадочных двигателей.
В НАСА этот этап миссии назвали "шесть минут ужаса". Но после того, как аппарат "примарсился", все в штаб-квартире принялись ликовать и аплодивароть друг другу.
Уже через несколько минут после того, как аппарат успешно совершил посадку, "Инсайт" прислал первое фото с поверхности Марса. Но разглядеть на нем можно было только размытое небо. Уже на следующий день "Инсайт" прислал сэлфи с собой, которое вышло гораздо лучше.
Главная цель этой миссии - изучить, что происходит под поверхностью Марса. Это, в свою очередь, поможет понять, как образовалась планета приблизительно 4,6 млрд лет назад.
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27 ноября 2018