Узбекистан: диктатура меняет имидж. Получится ли сказка для туриста?
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Узбекистан: диктатура меняет имидж. Получится ли сказка для туриста?

Узбекистан, на протяжении многих лет известный как одна из самых закрытых стран мира, решил развивать массовый туризм.

Потенциально эта страна - сказка для туриста: многовековая история, памятники архитектуры, вкусная еда и, в конце концов, низкие цены.

С другой стороны, долгие годы страна ассоциировалась с диктатурой Ислама Каримова и нарушением прав человека.

Новое руководство страны утверждает, что борется с правонарушениями, но активисты говорят, что права продолжают нарушаться.

Поедут ли туристы в страну?

Корреспондент Русской службы Бен Тавенер и оператор Максим Ломакин побывали в организованном властями Узбекистана туре по стране и поговорили с посетившими страну туристами.

  • 26 ноября 2018
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