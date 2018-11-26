Узбекистан: диктатура меняет имидж. Получится ли сказка для туриста?
Узбекистан, на протяжении многих лет известный как одна из самых закрытых стран мира, решил развивать массовый туризм.
Потенциально эта страна - сказка для туриста: многовековая история, памятники архитектуры, вкусная еда и, в конце концов, низкие цены.
С другой стороны, долгие годы страна ассоциировалась с диктатурой Ислама Каримова и нарушением прав человека.
Новое руководство страны утверждает, что борется с правонарушениями, но активисты говорят, что права продолжают нарушаться.
Поедут ли туристы в страну?
Корреспондент Русской службы Бен Тавенер и оператор Максим Ломакин побывали в организованном властями Узбекистана туре по стране и поговорили с посетившими страну туристами.
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26 ноября 2018
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