ТВ-новости: Украина вводит военное положение. Что теперь будет?
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ТВ-новости: Украина вводит военное положение. Что теперь будет?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 26 ноября:

  • Отмена выборов, мобилизация и комендантский час. Что означает введение военного положения на Украине.
  • Прохожие на улицах Киева и Москвы о том, кто виноват и может ли этот конфликт перерасти в полномасштабную войну.
  • Санкции и призывы к сдержанности. Может ли Запад предотвратить большую войну в Европе.
  • 26 ноября 2018
Go to next video: Война между Россией и Украиной? Вот что думают люди в Москве и Киеве