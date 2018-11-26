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ТВ-новости: Украина вводит военное положение. Что теперь будет?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 26 ноября:
- Отмена выборов, мобилизация и комендантский час. Что означает введение военного положения на Украине.
- Прохожие на улицах Киева и Москвы о том, кто виноват и может ли этот конфликт перерасти в полномасштабную войну.
- Санкции и призывы к сдержанности. Может ли Запад предотвратить большую войну в Европе.
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26 ноября 2018
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