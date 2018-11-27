"Я буду петь свою музыку": Оксимирон, Баста и Noize MC поддержали рэпера Хаски
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Оксимирон, Баста и Noize MC поддержали рэпера Хаски

Оксимирон, Баста и Noize MC выступили в поддержку рэпера Хаски, у которого под давлением силовых ведомств сорвалось сразу несколько концертов.

Последний подобный случай закончился для Хаски задержанием. Рэпер решил не разочаровывать фанатов и выступил прямо возле клуба с крыши одной из машин. За это суд дал музыканту 12 суток административного ареста.

Концерт "Я буду петь свою музыку" был запланирован на вечер 26 ноября. В этот же день рэперу отменили приговор и досрочно выпустили на свободу.

  • 27 ноября 2018
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