Что о конфликте в Керченском проливе говорят Россия, Украина и Запад
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Керченский конфликт. Что говорят о нем Россия, Украина и Запад

После того, как Россия захватила три украинских судна в Керченском проливе, отношения между двумя странами вновь накаляются.

Москва обвиняет Киев в провокации и нарушении госграницы, а Киев Москву - в акте агрессии и незаконном захвате трех катеров.

Вот как на этот конфликт отреагировали в России и в мире.

  • 27 ноября 2018
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