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Керченский конфликт. Что говорят о нем Россия, Украина и Запад
После того, как Россия захватила три украинских судна в Керченском проливе, отношения между двумя странами вновь накаляются.
Москва обвиняет Киев в провокации и нарушении госграницы, а Киев Москву - в акте агрессии и незаконном захвате трех катеров.
Вот как на этот конфликт отреагировали в России и в мире.
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27 ноября 2018
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