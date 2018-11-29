Аудиенцию в Ватикане прервал ребенок. Папа Франциск не растерялся
Media playback is unsupported on your device
Видео

Аудиенцию в Ватикане прервал ребенок. Папа Франциск не растерялся

Во время еженедельной аудиенции папы римского на сцену неожиданно выбежал маленький мальчик. Кажется, яркая форма гвардейца понравилась ребенку больше, чем выступления взрослых.

Но папа Франциск не растерялся. Понтифик не только пошутил о том, что мальчик, как и он сам, родился в Аргентине, но и увидел в поведении ребенка христианскую мораль.

  • 29 ноября 2018
Go to next video: Папа римский провел сеанс связи с космонавтами на МКС