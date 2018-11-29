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Аудиенцию в Ватикане прервал ребенок. Папа Франциск не растерялся
Во время еженедельной аудиенции папы римского на сцену неожиданно выбежал маленький мальчик. Кажется, яркая форма гвардейца понравилась ребенку больше, чем выступления взрослых.
Но папа Франциск не растерялся. Понтифик не только пошутил о том, что мальчик, как и он сам, родился в Аргентине, но и увидел в поведении ребенка христианскую мораль.
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29 ноября 2018
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