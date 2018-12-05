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"Он знал, какова цена войны". Чем запомнился Буш-старший
В Вашингтоне проходит церемония прощания с Джорджем Бушем-старшим. 41-й президент США руководил страной в эпоху перемен. Распад СССР и падение Берлинской стены сделали его президентом, завершившим холодную войну. В то же время Буш провел военные операции в Панаме и в Персидском заливе - последняя стала одной из причин войны в Ираке.
Каким Буш останется в памяти американцев, и чему он мог бы научить Дональда Трампа? Русская служба Би-би-си спросила об этом тех, кто пришел проститься с ним в Капитолий.
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5 декабря 2018
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