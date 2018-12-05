"Разлучают с детьми, мужем и родителями": за что россиянку высылают из Беларуси?

Гражданку России Анну Красулину высылают из Беларуси "в интересах общественного порядка"
Россиянка Анна Красулина переехала в Минск 16 лет назад - вместе с мужем и детьми, белорусами по гражданству. Теперь по решению миграционной службы Анну высылают из страны на год "в интересах общественного порядка".
В Беларуси Анна работает пресс-секретарем оппозиционной партии ОГП. С 2002 года у Анны было три административных правонарушения - за безбилетный проезд в общественном транспорте и участие в несанкционированных мероприятиях.
Анна пытается оспорить в суде решение миграционной службы. Женщина считает, что оно политически мотивированно, а также нарушает права человека и международные обязательства Беларуси.
Русская служба Би-би-си встретилась с Анной в Минске, где россиянка в праве оставаться на время судебных разбирательств.
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5 декабря 2018
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