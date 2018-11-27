Узбекистан: угрожает ли положение прав человека в стране росту туризма?
У Узбекистана есть многое, что позволит его стать удачным туристическим направлением: многовековая история, памятники архитектуры, вкусная еда и, в конце концов, низкие цены.
С другой стороны, долгие годы страна ассоциировалась с диктатурой Ислама Каримова и нарушением прав человека.
Новое руководство страны утверждает, что борется с правонарушениями, но активисты говорят, что права продолжают нарушаться.
Корреспондент Би-би-си Бен Тавенер, побывший в Узбекистане на официальном туре страны, спросил об этом члена кабинета министров Узбекистана Улугбека Касимходжаева и фотожурналиста и правозащитника Тимура Карпова.
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27 ноября 2018
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