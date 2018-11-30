Саломе Зурабишвили о Путине, России, Саакашвили и НАТО
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Саломе Зурабишвили о Путине, Саакашвили и НАТО: Грузия пока не готова к сближению с Россией

Президентские выборы в Грузии выиграла Саломе Зурабишвили. По данным Центральной избирательной комиссии, после подсчета 100% избирательных бюллетеней она набрала 59,52% голосов.

В своем первом интервью после победы на выборах избранный президент рассказала, что ее главной целью на посту будет вступление Грузии в ЕС и НАТО.

Корреспондент Би-би-си Ольга Ившина встретилась с Саломе Зурабишвили в Тбилиси.

  • 30 ноября 2018
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