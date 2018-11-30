Лидер грузинской оппозиции Григол Вашадзе: протесты будут, но камни не полетят
Проигравший на выборах президента Грузии Григол Вашадзе заявил, что не признает результатов голосования и планирует в ближайшее воскресенье вывести своих сторонников на акцию протеста.
В интервью корреспонденту Русской службы Би-би-си Ольге Ившиной Вашадзе рассказал, почему решил отвечать на вопросы на английском, а не на русском, почему у Грузии, по его мнению, больше нет президента, а также ответил на вопрос, планирует ли он просить своих сторонников оставаться на улицах.
Интервью с победителем президентских выборов Саломе Зурабишвили можно посмотреть здесь.
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30 ноября 2018
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