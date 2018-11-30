Москвичи и Киевляне о запрете на въезд на Украину
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"А семья, а друзья?" Что москвичи и киевляне думают о запрете на въезд на Украину

В пятницу Украина объявила о введении запрета на въезд в страну россиян мужского пола от 16 до 60 лет.

Российские власти пока сходятся во мнении, что "зеркальные меры" в данном случае применять не нужно.

Корреспонденты Русской службы Би-би-си спросили прохожих у московского Киевского вокзала и в центре Киева, как они относятся к этой новости.

  • 30 ноября 2018
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