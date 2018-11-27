Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
ТВ-новости: Суд над задержанными украинскими моряками. Что говорят адвокаты?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 27 ноября:
- В каком статусе находятся задержанные украинские моряки и что им грозит
- Референдума в Игушетии не будет. Как в Назрани встретили решение российского Конституционного суда
- Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа солгал ФБР. Как это повлияет на расследование дела о российском вмешательстве
- Узбекистан меняет имидж. Наш кореспондент впервые за долгое время побывал в некогда одной из самых закрытых стран
-
27 ноября 2018
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне