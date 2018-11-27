ТВ-новости: Суд над задержанными украинскими моряками в Крыму. Что говорят адвокаты?
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ТВ-новости: Суд над задержанными украинскими моряками. Что говорят адвокаты?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 27 ноября:

  • В каком статусе находятся задержанные украинские моряки и что им грозит
  • Референдума в Игушетии не будет. Как в Назрани встретили решение российского Конституционного суда
  • Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа солгал ФБР. Как это повлияет на расследование дела о российском вмешательстве
  • Узбекистан меняет имидж. Наш кореспондент впервые за долгое время побывал в некогда одной из самых закрытых стран
  • 27 ноября 2018
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