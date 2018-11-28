ТВ-новости: Выборы в Грузии: у кого больше шансов победить?
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ТВ-новости: Выборы в Грузии и конфликт в Азовском море

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 28 ноября:

  • Хотят ли русские войны. Президенты Украины и России сегодня резко высказались о произошедшем в Азовском море.
  • Последние прямые выборы президента. Узнаем, кто побеждает на завершившихся только что выборах главы Грузии.
  • Сидеть по-фински. Брат Алексея Навального Олег побывал вместе с нашей съемочной группой в финской тюрьме и сравнил условия содержания заключенных там и в России.
  • Борьба со стереотипами и космос. И почему в киргизской школе спутникостроения учатся только девушки.
  • 28 ноября 2018
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