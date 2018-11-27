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Адвокат украинских моряков: "Они знают, что это политическое дело"
Адвокат одного из украинских моряков дал эксклюзивное интервью Русской службе Би-би-си, в котором рассказал, что задержание было жестким.
Отец одного из задержанных также сказал Би-би-си, что у его сына огнестрельные ранения конечностей. Всего ранены трое моряков.
По словам адвоката, его подопечные знают, что столкновение в Керченском проливе получило огромный международный резонанс, и понимают, что стали "невольными заложниками политической ситуации".
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27 ноября 2018
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