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"Это доллар уходит от нас". Путин, политики и бизнесмены о возможных новых санкциях
На инвестиционном форуме "Россия зовёт!" Владимир Путин впервые прокомментировал захват украинских кораблей в Черном море. Президент России назвал это небольшим инцидентом и провокацией со стороны Киева накануне президентских выборов.
Уже несколько стран не исключили возможность введения новых санкций против России из-за случившегося.
Корреспонденты Русской службы Би-би-си спросили у инвесторов, бизнесменов и политиков какими могут быть новые ограничения на их взгляд?
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28 ноября 2018
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