«Это доллар уходит от нас». Участники форума “Россия зовёт!“ о возможных санкциях.
Media playback is unsupported on your device
Видео

"Это доллар уходит от нас". Путин, политики и бизнесмены о возможных новых санкциях

На инвестиционном форуме "Россия зовёт!" Владимир Путин впервые прокомментировал захват украинских кораблей в Черном море. Президент России назвал это небольшим инцидентом и провокацией со стороны Киева накануне президентских выборов.

Уже несколько стран не исключили возможность введения новых санкций против России из-за случившегося.

Корреспонденты Русской службы Би-би-си спросили у инвесторов, бизнесменов и политиков какими могут быть новые ограничения на их взгляд?

  • 28 ноября 2018
Go to next video: "Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут". Путин на "Валдае"