Форум "Синергия": за что люди платили по полмиллиона рублей за вход?

В этом году на образовательном форуме "Синергия" выступали с речами актер Ричард Гир, чемпион UFC Хабиб, робот София и другие знаменитости. Все они рассказывали, как стать успешным.