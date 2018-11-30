Форум "Синергия": за что люди платили по полмиллиона рублей за вход?
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Форум "Синергия": за что люди платили по полмиллиона рублей за вход?

В Москве завершился ежегодный форум "Синергия", где известные люди из самых разных сфер жизни делятся своим опытом и рассказывают, как стать успешным.

Некоторые гости за то, чтобы попасть на мероприятие, заплатили по 500 000 рублей.

Мнения присутствующих насчет того, стоит ли посещение форума своих денег или нет, разделились.

Особый общественный резонанс вызвало награждение победителей бизнес-марафона "Трансформация".

За третье место организаторы обещали годовой контракт на работу "близняшек-ассистенток".

Победитель, однако, отказался от выигрыша и обменял его на право выступить на сцене на следующем форуме.

  • 30 ноября 2018
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