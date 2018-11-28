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Керченский конфликт: хотят ли русские войны?
Владимир Путин назвал небольшим инцидентом конфликт в Керченском проливе. Сегодня, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!" он впервые прокомментировал обстрел и захват российскими пограничниками трех украинских судов и задержание больше 20 моряков. Корреспондент Би-би-си в Киеве Олег Карпяк рассказал, готовится ли Украина к войне и каким образом.
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28 ноября 2018
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