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Выборы в Грузии: у кого больше шансов победить?
В Грузии завершился второй тур президентских выборов. За пост главы государства боролись два быших министра иностранных дел - Саломе Зурабишвили, кандидат, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", и Григол Вашадзе - кандидат от партии сторонников экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение"и ряда других оппозиционных движений.
Корреспондент Би-би-си Нина Ахметели рассказала, кто лидирует по экзит-поллам, и стоит ли ждать протестов.
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28 ноября 2018
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