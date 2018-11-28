Выборы в Грузии: у кого больше шансов победить?
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Выборы в Грузии: у кого больше шансов победить?

В Грузии завершился второй тур президентских выборов. За пост главы государства боролись два быших министра иностранных дел - Саломе Зурабишвили, кандидат, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", и Григол Вашадзе - кандидат от партии сторонников экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение"и ряда других оппозиционных движений.

Корреспондент Би-би-си Нина Ахметели рассказала, кто лидирует по экзит-поллам, и стоит ли ждать протестов.

  • 28 ноября 2018
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