Как экипаж "Аполло-8" сделал знаменитый снимок "Восход Земли"
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Как экипаж "Аполлон-8" сделал знаменитый снимок "Восход Земли"

В декабре 1968 года "Аполлон-8" вышел на орбиту Луны.

Но астронавты на борту были больше впечатлены видом Земли, поднимающейся над Луной, а не близкой поверхностью Луны.

Полковник Фрэнк Борман, командир "Аполлона-8", вспоминает полет.

  • 15 декабря 2018
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