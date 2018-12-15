Как экипаж "Аполлон-8" сделал знаменитый снимок "Восход Земли"

"Суперлуна": спутник Земли на время станет крупнее и ярче

Вечером в понедельник Луна приблизится к Земле на самое близкое с 1948 года расстояние. Такое сближение, выпадающее на полнолуние, как в сегодняшнем случае, называют "суперлуной".