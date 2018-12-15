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Как экипаж "Аполлон-8" сделал знаменитый снимок "Восход Земли"
В декабре 1968 года "Аполлон-8" вышел на орбиту Луны.
Но астронавты на борту были больше впечатлены видом Земли, поднимающейся над Луной, а не близкой поверхностью Луны.
Полковник Фрэнк Борман, командир "Аполлона-8", вспоминает полет.
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15 декабря 2018
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