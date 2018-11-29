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ТВ-новости: Саломе Зурабишвили - об отношениях с Россией
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 29 ноября:
- Не время дружить c Россией. Так нашим корреспондентам сказала избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили.
- Ограничения для россиян на Украине. Говорим о том, что значит военное положение на Украине и как оно действует.
- Время автокефалии. Вселенский патриархат готовится определиться с датой, когда Украина получит независимую от Москвы православную церковь.
- Книги как спасение. Мы познакомимся с сибирской сказочницей, которой ошибочный диагноз "олигофрения" и равнодушие родных не помешали стать писателем. Читатели Тамары называют ее сибирской сказочницей.
- Оправдал ли себя форум "Синергия"? Отвечают участники мероприятия.
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29 ноября 2018
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