Хелен Рэй: женщина, которая говорит своими картинами
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Женщина, которая говорит своими картинами. История Хелен Рэй

Американка Хелен Рэй - художница, но она работает не в мастерской, а в общественном центре искусств. Хелен - глухонемая, и картины помогают ей выражать себя и общаться с внешним миром.

Сейчас работы 80-летней женщины продаются по цене 3600 долларов за экземпляр.

Первая персональная выставка Хелен прошла в 2017 году в Нью-йорке. Кроме США, картины Хелен также выставлялись в Шотландии, Бельгии, Франции и Японии.

  • 1 декабря 2018
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