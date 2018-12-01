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Женщина, которая говорит своими картинами. История Хелен Рэй
Американка Хелен Рэй - художница, но она работает не в мастерской, а в общественном центре искусств. Хелен - глухонемая, и картины помогают ей выражать себя и общаться с внешним миром.
Сейчас работы 80-летней женщины продаются по цене 3600 долларов за экземпляр.
Первая персональная выставка Хелен прошла в 2017 году в Нью-йорке. Кроме США, картины Хелен также выставлялись в Шотландии, Бельгии, Франции и Японии.
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1 декабря 2018
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