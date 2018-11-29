Саломе Зурабишвили: "Меня называли агентом КГБ"

Саломе Зурабишвили: Грузия пока не готова к сближению с Россией
Русская служба Би-би-си поговорила с избранным президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая набрала во втором туре выборов 59,52%. Ее поддержала правящая партия “Грузинская мечта”.
Во время предвыборном кампании Зурабишвили критиковали за “пророссийскую” позицию – она выступала за баланс в отношениях с Москвой и Западом. Ее соперник Григол Вашадзе предлагал “прозападную” политическую стратегию.
Саломе Зурабишвили: "Я не буду президентом, который валяет дурака"
Саломе Зурабишвили - фаворит на выборах президента Грузии. Кто она такая?
Саломе Зурабишвили родилась во Франции (ее родители эмигрировали из Грузии в 1921 году) и около 30 лет работала во французском МИДе. Она приехала в Грузию в 2003 году в качестве дипломата и в марте 2004 года стала министром иностранных дел Грузии. Спустя год ее отстранили, и она перешла в оппозицию к Михаилу Саакашвили.
Президента страны грузинские избиратели выбирают на шестилетний срок. Следующего президента будет выбирать уже избирательная коллегия из 300 человек, потому что Грузия переходит к парламентской форме правления.
Бывший президент страны Михаил Саакашвили, поддерживающий Вашадзе, призвал граждан Грузии выйти на акции протеста с требованием назначить внеочередные парламентские выборы.
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29 ноября 2018