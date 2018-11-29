Военное положение на Украине: что изменилось в Харькове?
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Военное положение на Украине: что изменилось в Харькове?

На Украине в десяти областях второй день действует военное положение. Харьковской журналист Татьяна Федоркова рассказала, как это сказывается на жителях города.

  • 29 ноября 2018
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