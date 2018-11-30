"Дай пять!" Путин приветствует наследного принца Саудовской Аравии

Лидер грузинской оппозиции: протесты будут, но камни не полетят

В интервью Русской службе Би-би-си Григол Вашадзе рассказал, почему у Грузии, по его мнению, больше нет президента, и планирует ли он просить своих сторонников оставаться на улицах.