"Дай пять!" Путин приветствует наследного принца Саудовской Аравии
Владимир Путин приветствовал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль-Сауда на саммите G20 гораздо теплее, чем многих коллег. На видео - их эпическое рукопожатие.
Мировые лидеры съезжаются в Аргентину на ежегодный саммит "большой двадцатки", который, как ожидается, пройдет далеко не в радужной атмосфере из-за торговой войны между США и Китаем и роста напряженности в отношениях с Россией в результате конфликта в районе Керченского пролива.
Накануне стало известно, что американский президент Дональд Трамп отменил намеченную заранее в рамках G20 встречу с Владимиром Путиным после того, как ознакомился с докладом об инциденте в Керченском проливе.
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30 ноября 2018
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