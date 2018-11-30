ТВ-новости: Украина объяснила, почему запретила въезд мужчинам из России
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 30 ноября:
- Не допустить повторения 2014 года. Украина объяснила, почему запретила въезд мужчинам из России. Поговорили с людьми в Москве и Киеве о том, как они отнеслись к этому решению.
- Игра в прятки. Мы поговорили с представителем американского госдепартамента о том, может ли пройти встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на саммите "большой двадцатки".
- Болезненная реакция на русский язык. Бывший кандидат в президенты Григол Вашадзе рассказал нам, почему не признает итоги выборов и почему не хочет общаться по-русски.
- Инвестиции биткоинами и идентификация пользователей. Как в Беларуси меняются правила обращения криптовалют и как власти хотят узнать всех интернет-комментаторов. Мы поговорили с белорусским инвестором и IT-предпринимателем Виктором Прокопеня о свободе интернета и криптовалюте в Беларуси.
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30 ноября 2018