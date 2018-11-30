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Отмененная встреча Трампа и Путина на G20: дело в украинских моряках?
В Буэнос-Айресе открылся саммит большой двадцатки. Одним из самых ожидаемых событий саммита должны были стать переговоры президентов США и России.
Дональд Трамп накануне написал, что встреча не состоится из-за того, что Россия продолжает удерживать украинских моряков и суда.
Представитель Госдепа США Ванесса Экер рассказала Би-би-си, было ли освобождение моряков в процессе согласования переговоров условием встречи Путина и Трампа.
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30 ноября 2018
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