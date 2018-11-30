Отмененная встреча Трампа и Путина: дело в украинских моряках?
Media playback is unsupported on your device
Видео

Отмененная встреча Трампа и Путина на G20: дело в украинских моряках?

В Буэнос-Айресе открылся саммит большой двадцатки. Одним из самых ожидаемых событий саммита должны были стать переговоры президентов США и России.

Дональд Трамп накануне написал, что встреча не состоится из-за того, что Россия продолжает удерживать украинских моряков и суда.

Представитель Госдепа США Ванесса Экер рассказала Би-би-си, было ли освобождение моряков в процессе согласования переговоров условием встречи Путина и Трампа.

  • 30 ноября 2018
Go to next video: Москвичи и киевляне о запрете на въезд на Украину