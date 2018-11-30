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Блогер Виктор Прокопеня - о криптовалюте и свободе интернета в Беларуси
Публиковать комментарии на форумах белорусских сайтов теперь смогут только пользователи, прошедшие идентификацию.
Многие называют это ограничением свободы слова. Но власти говорят, что хотят защитить публику от противозаконных и неприличных высказываний.
О криптовалютах и интернете рассказал белорусский предприниматель и эксперт IT-технологий, один из самых популярных блогеров в соцсетях из стран бывшего СССР Виктор Прокопеня.
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30 ноября 2018
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