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ТВ-новости: "Не стоит нас недооценивать". Глава МИ-6 предостерег Россию
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 3 декабря:
- Глава британской разведки МИ-6 Алекс Янгер предостерег Россию от дальнейших агрессивных действий.
- "Все стараются убежать от России". Интервью уходящего президента Грузии об отношениях с Москвой.
- Парижское побоище. Во Франции продолжаются массовые протесты и столкновения. Сотни людей ранены и арестованы.
- Не вправе стать мамой. История белоруски, которая не может усыновить ребенка из-за своей инвалидности.
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3 декабря 2018
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