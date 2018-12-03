ТВ-новости: "Не стоит нас недооценивать". Глава МИ-6 предостерег Россию
Media playback is unsupported on your device
Видео

ТВ-новости: "Не стоит нас недооценивать". Глава МИ-6 предостерег Россию

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 3 декабря:

  • Глава британской разведки МИ-6 Алекс Янгер предостерег Россию от дальнейших агрессивных действий.
  • "Все стараются убежать от России". Интервью уходящего президента Грузии об отношениях с Москвой.
  • Парижское побоище. Во Франции продолжаются массовые протесты и столкновения. Сотни людей ранены и арестованы.
  • Не вправе стать мамой. История белоруски, которая не может усыновить ребенка из-за своей инвалидности.
  • 3 декабря 2018
Go to next video: Не вправе стать мамой: белоруска не может усыновить ребенка из-за инвалидности