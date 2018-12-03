Беспорядки в Париже: французы громят столицу, требуя снизить цены на топливо
На десятках заправок компании Total во Франции закончилось топливо, поскольку участники акции протеста "Желтые жилеты" заблокировали 11 топливохранилищ нефтегазового концерна.
За последний год цена на дизельное топливо во Франции выросла на 23% - до полутора евро за литр.
Протестующие призывают президента страны Эммануэля Макрона отказаться от повышения налога на горючее или уйти в отставку.
В понедельник они разгромили экспозицию, устроенную в Триумфальной арке в центре Парижа.
Протест начали водители, которые по правилам должны иметь светоотражающие жилеты и надевать их, покидая машину при аварийной остановке.
Это самые масштабные беспорядки во Франции за последние пятьдесят лет.
В понедельник к акции протеста присоединились водители скорой помощи, они заблокировали площадь Согласия перед парламентом.
Водители возмущены реформой здравоохранения и боятся остаться без работы.
-
3 декабря 2018