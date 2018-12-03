Глава британской разведки МИ-6 Алекс Янгер: Британия способна противостоять России
Глава британской разведки МИ-6 Алекс Янгер, выступая перед студентами престижного университета Сент-Эндрюс в Шотландии, заявил, что России не следует недооценивать возможностей Великобритании.
Янгер признал, что ведомство сейчас борется с новым типом угроз, и что методы противодействия, выработанные ранее, перестали быть действенными.
При этом он выразил уверенность, что Британия, опираясь на союзников и действуя в рамках закона и в соответствии с западными ценностями, вполне способна дать отпор своим противникам, среди которых он в первую очередь назвал Россию.
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3 декабря 2018
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