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"Посейдон", "Сармат", "Пересвет" - с кем Россия собирается воевать новым оружием?
По словам Владимира Путина, это оружие кратно повышает возможности России по обеспечению безопасности.
Путин рассказал о "Пересвете" еще в марте этого года, тогда же он показал ракету "Сармат", которая может поражать цели на расстоянии до 15 тыс. километров, и подводный беспилотник "Посейдон".
Впрочем, как рассказывает корреспондент Би-би-си Павел Аксенов, о боевых возможностях всего этого вооружения известно немного.
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5 декабря 2018
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