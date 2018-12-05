На каких продуктах экономят россияне?
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На каких продуктах экономят россияне?

В России люди стали больше тратить на продовольственные товары.

По данным РАНХиГС за прошлый год, около 49% опрошенных тратили на питание половину семейного бюджета, а 86% опрошенных ответили, что предпочитают российские продукты иностранным, если цена у них одинаковая.

Также социологи отмечают, что из-за несбалансированного питания, среди детей в возрасте до 5 лет все чаще отмечаются случаи анемии.

  • 5 декабря 2018
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