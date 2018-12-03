Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
"БибиCева" с писателем Андреем Битовым , 10 июня 2010 года
В Москве на 82-м году жизни умер писатель Андрей Битов.
Битов начал писать в 1956 году. В 1978 году в США был опубликован его роман "Пушкинский дом", который называют одним из главных образцов русского постмодернизма.
В июне 2010 года Андрей Битов был гостем программы "БибиСева".
-
3 декабря 2018
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне