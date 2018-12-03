Бибисева с Андреем Битовым от 10 июня 2010 года
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"БибиCева" с писателем Андреем Битовым , 10 июня 2010 года

В Москве на 82-м году жизни умер писатель Андрей Битов.

Битов начал писать в 1956 году. В 1978 году в США был опубликован его роман "Пушкинский дом", который называют одним из главных образцов русского постмодернизма.

В июне 2010 года Андрей Битов был гостем программы "БибиСева".

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