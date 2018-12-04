Веган подал в суд из-за дискриминации
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Британский веган обвинил работодателя в дискриминации

Веган из Британии подал в суд на своего работодателя, обвинив его в дискриминации. Джорди Касамитджана утверждает, что его уволили из-за веганских убеждений. Он просит суд признать веганство аналогом религии и защитить его права.

Чтобы привлечь к себе внимание, он объединился с организацией Anonymous for the Voiceless, которая проводит уличные акции в защиту животных.

  • 4 декабря 2018
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